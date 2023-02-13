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Суд оштрафував мешканця Дніпра, який двічі прийшов п’яним до перукарні

Сьогодні 17:17
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Суд в Дніпрі оштрафував чоловіка, який п'яним ходив до перукарні.

Новости Днепра про Суд оштрафував мешканця Дніпра, який двічі прийшов п'яним до перукарні

Про йдеться в вироці опублікованому в єдиному реєстрі судових рішень. 

Так, за даними слідства, 21 січня нетверезий мешканець Дніпра прийшов до перукарні “Експрес”, що на проспекті Олександра Поля. Чоловік вже вдруге завітав до закладу, будучи в стані алкогольного сп’яніння. У тексті вироку йдеться, що дніпрянина неодноразово ловили, коли той пив в громадських місцях. 

Зазначається, що така поведінка ображає людську гідність і громадську мораль та є адміністративним порушенням.

Тому справу передали до суду. Втім, на засідання чоловік не прийшов. Суддя визнав дніпрянина винним в адміністративному порушенні, передбаченому ч.3 ст. 178 КУпАП. Мешканець Дніпра має заплатити 340 гривень штрафу та оплатити судовий збір в розмірі 536 гривень. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Павлоградському районі брат крав гроші з картки своєї незрячої сестри. 

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Новости Днепра про Суд оштрафував мешканця Дніпра, який двічі прийшов п'яним до перукарніУкраїнська Новости Днепра про Суд оштрафував мешканця Дніпра, який двічі прийшов п'яним до перукарніРусский

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