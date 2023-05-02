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  • Суббота анонсував перезавантаження “Подкаст терапії” без Яновича: подробиці

Суббота анонсував перезавантаження “Подкаст терапії” без Яновича: подробиці

Сьогодні 11:59
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“Подкаст терапія” повертається, але у новому форматі.

Новости Днепра про Суббота анонсував перезавантаження

Спартак Суббота, який нещодавно потрапив в скандал, оголосив, що продовжуватиме вести YouTube-проєкт “Подкаст терапія” попри звинувачення у шахрайстві та непрофесійності.

Новим випускам ПТ бути. І цього разу хочу дещо змінити формат. Під цим дописом ви можете поставити мені питання, а команда вибере ті, на які я відповім у новому випуску. Нагадую, що подкаст – це не інтерв’ю, тож перевагу надамо запитанням, які стосуються саме психології, – написав Суббота у своєму Telegram-каналі.

Новости Днепра про Суббота анонсував перезавантаження

Нагадаємо, що Янович відмовився від знімань “Подкаст терапії” після резонансного розслідування Іллі Полудьонного, у якому він викрив Субботу у брехні та маніпуляціях.

Випуски “ПТ” виходили на каналі Спартака, тож він продовжуватиме їх знімати та постити, але без Яновича.

Як повідомляє УП, Янович прокоментував рішення Субботи відновити проєкт.

Хоче, хай робить що завгодно – я до цього не маю ніякого відношення. І не бажаю думати про цю історію, – прокоментував Янович.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Янович прокоментував скандал зі Спартаком та повідомив про закриття проєкту “Подкаст терапія”.

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