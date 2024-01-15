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У міськраді Дніпра спростували створення у місті груп розшуку та дільниць оповіщення

Сьогодні 17:35
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У Дніпрі все ж не будуть створюватися дільниці сповіщення та групи з розшуку військовозобов'язаних.

Новости Днепра про У міськраді Дніпра спростували створення у місті груп розшуку та дільниць оповіщення

Про це йдеться у повідомленні на сайті міськради Дніпра. 

Як пояснили у пресслужбі Дніпровської міськради, проєкт дійсно був. Документ опублікували на сайті 12 січня. Однак під час його обговорення, рішення не пройшло відповідної експертизи. 

Зазначається, що на розгляд виконкому проєкт не виносили. І звичайно не затверджували, позаяк на документі ще не було відповідних підписів та печаток, про що ми писали раніше. 

Наразі документу на сайті вже немає, хоча зранку його можна було знайти. 

Спростування! Прохання до всіх ЗМІ разом з telegram-каналами та іншими соціальними мережами спростувати свої публікації щодо наступного проєкту рішення. 12 січня 2024 року на офіційному сайті Дніпровської міської ради було опубліковано проєкт рішення виконкому «Про створення дільниць оповіщення і організації оповіщення військовозобов’язаних та постачальників транспортних ресурсів на території м. Дніпра в особливий період». Цей проєкт рішення не пройшов відповідної експертизи, а після перевірки був видалений з переліку проєктів рішень виконкому, – йдеться у повідомленні. 

Тож створення спеціальних дільниць оповіщення чи груп розшуку військовозобов’язаних таки не буде. 

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Новости Днепра про У міськраді Дніпра спростували створення у місті груп розшуку та дільниць оповіщенняУкраїнська

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