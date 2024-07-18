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  • Студенти отримуватимуть гранти від 15 тис. грн на навчання через “Дію”: як це працюватиме

Студенти отримуватимуть гранти від 15 тис. грн на навчання через “Дію”: як це працюватиме

Вчора 17:29
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Цього року в Україні почнуть видавати гранти на навчання.

Новости Днепра про Студенти отримуватимуть гранти від 15 тис. грн на навчання через

В Україні студенти зможуть отримати від держави гранти на оплату контрактної форми навчання. Кошти нараховуватимуть через “Дію. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Свобода для вступників, мотивація для закладів вищої освіти — студенти отримуватимуть гранти на навчання через “Дію”. Разом з МОН упроваджуємо принцип “Гроші ходять за студентом” — уряд ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту, — зазначив Федоров.

Очікується, що перші гранти почнуть видавати вже цього року. Їх можна витратити на оплату контракту в університеті — від 15 тисяч гривень і більше щорічно протягом навчання.

Студенти, що вступили на бюджетну форму навчання, як і раніше, отримуватимуть повне фінансування від держави.

Федоров сподівається, що нова система стимулюватиме конкуренцію для навчальних закладів, адже більше студентів — більший бюджет. За його словами, це стане стимулом для покращення умов навчання, професійного розвитку викладачів, створення додаткової цінності для вступників.

Такий підхід вже давно працює в країнах з найкращим рівнем освіти, наприклад у США. Ми проаналізували досвід країн-лідерів та починаємо працювати за такою системою в Україні”, — підсумував він.

Більше деталей про те, як працюватимуть державні гранти, — на інфографіці:

Новости Днепра про Студенти отримуватимуть гранти від 15 тис. грн на навчання через

Заявку на отримання гранту можна буде подати з 5 вересня через електронний кабінет абітурієнта. Сума гранту залежатиме від результатів НМТ та коефіцієнтів, визначених для кожної зі спеціальностей. Кошти надходитимуть через додаток «Дія»

Зауважимо, 1 липня в Україні стартувала вступна кампанія. Завтра, 19 липня, розпочинається подання заявок для вступу на бакалаврат: можна подати до 5 заявок на бюджет і ще 10 – на контракт.

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