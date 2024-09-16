Студенти-контрактники вже можуть отримати грант на навчання від держави: як це зробити

Студенти, які вступили на контракт, цьогоріч уперше отримають грант, який покриватиме частину або всі витрати протягом навчання.
Гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування, повідомили в Мінцифри.
Для тих, хто склав НМТ мінімум з двох предметів:
— на 150 балів грант буде 15 000+ грн
— на 170 балів — 25 000+ грн.
Сума гранту може бути більшою залежно від коефіцієнта. Наприклад, на спеціальність “Освіта / Педагогіка” коефіцієнт 1,5, тому сума гранту збільшиться в 1,5 раза.
Водночас для деяких спеціальностей грант доступний тільки для тих абітурієнтів, які склали НМТ на понад 170 балів. Мова йде про такі галузі:
Побачити повний перелік спеціальностей для яких доступний грант можна ТУТ.
Студент не матиме грошей фізично, але матиме сертифікат у Дії.
Заявку на отримання гранту можна подати через Дію до 31 жовтня 2024 року. Після цього необхідно активізувати отриманий сертифікат до 5 листопада. Детальніше нижче:
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