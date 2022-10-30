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  • Студентка, яка навчалася в Дніпрі, стала пропагандисткою в Маріуполі: нею зацікавились правоохоронці

Студентка, яка навчалася в Дніпрі, стала пропагандисткою в Маріуполі: нею зацікавились правоохоронці

Сьогодні 09:09
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Дівчина, яка навчалась в ДНУ імені Гончара на факультеті журналістики, тепер в рідному Маріуполі допомогає окупантам

Новости Днепра про Студентка, яка навчалася в Дніпрі, стала пропагандисткою в Маріуполі: нею зацікавились правоохоронці

Про це розповіли в Донецькій обласній прокуратурі.

Зазначається, що дівчина отримала диплом за фахом Журналістика у Дніпрі, а потім влаштувалася на один із каналів Маріуполя. У вересні вона почала працювати кореспонденткою на пропагандистському каналі Маріуполь 24.

За словами правоохоронціа, вона підтримувала політику окупантів та вибирає теми та спікерів, які допомагають створювати проросійські новинні сюжети.

За співпрацю з окупантами їй загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

Зазначимо, що раніше про її діяльність розповіли одногрупники та випускники факультету. Дівчину шукали всім університетом, бо після початку повномасштабної війни вона не виходила на зв’язок. Пізніше її знайшли, проте як виявилося вона жива, здорова, але стала колаборанткою.

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Новости Днепра про Студентка, яка навчалася в Дніпрі, стала пропагандисткою в Маріуполі: нею зацікавились правоохоронціУкраїнська Новости Днепра про Студентка, яка навчалася в Дніпрі, стала пропагандисткою в Маріуполі: нею зацікавились правоохоронціРусский

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