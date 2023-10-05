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  • Страшна автотроща з автобусом в Італії: кількість українців серед загиблих значно зросла

Страшна автотроща з автобусом в Італії: кількість українців серед загиблих значно зросла

Сьогодні 09:37
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Усіх жертв моторошної аварії ідентифікували.

Новости Днепра про Страшна автотроща з автобусом в Італії: кількість українців серед загиблих значно зросла

3 жовтня поблизу Венеції в районі Местре сталася жахлива ДТП з автобусом. Він зірвався з естакади, впав з висоти близько 10 метрів на залізничне полотно і загорівся.

На жаль, ця автотроща забрала життя 21 однієї людини. Серед жертв – дев’ятеро українців (раніше повідомляли про 5), чотири громадянина Румунії, три громадянина Німеччини, один – Хорватії, два – Португалії, один – ПАР та один італієць (водій).

Про це повідомляють ЗМІ. 

Більше 15 людей постраждали, серед них – діти.

Наразі поліція розслідує трагедію. Серед версій – хвороба водія або неправильний маневр на місці ремонту дороги.

У Венеції оголосили триденну жалобу.

Новости Днепра про Страшна автотроща з автобусом в Італії: кількість українців серед загиблих значно зросла

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Новости Днепра про Страшна автотроща з автобусом в Італії: кількість українців серед загиблих значно зрослаУкраїнська

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