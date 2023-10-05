Страшна автотроща з автобусом в Італії: кількість українців серед загиблих значно зросла

3 жовтня поблизу Венеції в районі Местре сталася жахлива ДТП з автобусом. Він зірвався з естакади, впав з висоти близько 10 метрів на залізничне полотно і загорівся.
На жаль, ця автотроща забрала життя 21 однієї людини. Серед жертв – дев’ятеро українців (раніше повідомляли про 5), чотири громадянина Румунії, три громадянина Німеччини, один – Хорватії, два – Португалії, один – ПАР та один італієць (водій).
Про це повідомляють ЗМІ.
Більше 15 людей постраждали, серед них – діти.
Наразі поліція розслідує трагедію. Серед версій – хвороба водія або неправильний маневр на місці ремонту дороги.
У Венеції оголосили триденну жалобу.
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