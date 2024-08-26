Стояв на цвяхах: жителі Дніпра стали свідками дивного видовища у трамваї

У трамваї в Дніпрі помітили чоловіка, що стояв на цвяхах.

В Дніпрі чоловік влаштував практику цвяхостояння у трамваї 1.

Здивовані таким видовищем містяни оприлюднили відео у місцевих Telegram-каналах.

Можна побачити, що одягнений у кігурумі (піжама у вигляді тварини) чоловік стояв на цвяхах посеред трамвая.

Під час процесу трамвай рухався у звичному напрямку. Зважаючи на те, як спокійно себе поводить чоловік під час практики, робить він це не вперше.

Зазначимо, що цвяхостояння покращує концентрацію та загальне самопочуття. Таку практику часто використовують, аби позбутися стресу. Однак не рекомендується робити подібне у громадських місцях, в особливості – під час руху транспорту, бо можна впасти та травмувати себе чи оточуючих.

А якщо ви тільки-но плануєте стояти на цвяхах, краще спочатку робити це під наглядом експерта.

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