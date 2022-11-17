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  • “Стоять автівки по мільйону”: у Дніпрі дітей не пустили на парковку ЖК під час тривоги

“Стоять автівки по мільйону”: у Дніпрі дітей не пустили на парковку ЖК під час тривоги

Сьогодні 12:54
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Сьогодні мешканці Дніпра прокинулися не від сигналу будильника.

Новости Днепра про

Росіяни знову атакували місто. Поцiлили у двох районах, є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Крім того, пошкоджені житлові будинки поряд. На жаль, кількість постраждалих зростає. Наразі відомо про 14 чоловік.

Але не всі готові допомагати один одному у скрутну годину.

Так, у Дніпрі у ЖК “П’ятий континент” не впустили людей на парковку під час тривоги, щоб сховатися. А все через “автівки по мільйону”.

Про це написав дніпрянин Андрій Гординський у Фейсбук.

Сьогодні вранці я виїжджав з паркінгу ЖК “5-й континент”. Завгосп не пускав усередину сховатися під час тривоги людей, кажучи, що там стоять авто по мільйону і мешканці скаржаться, мовляв, що вам тут робити нічого і йдіть у свої панельки. Через 15 хвилин моя сім’я, два маленькі сини, яким 7 і 8 років, отримали таку саму відповідь і залишилися стояти на вулиці. Зараз вони страшенно налякані від свисту ракети, що пролітала, і вибухів, – написав чоловік.

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На жаль, ще досі деякі люди не зрозуміли, що життя – найцінніше, що у нас є. Не будьте такими!

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