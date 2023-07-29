Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Стояла на зупинці: мешканка Дніпра отримала поранення після прильоту (ФОТО)

Стояла на зупинці: мешканка Дніпра отримала поранення після прильоту (ФОТО)

Сьогодні 12:37
просмотров

Через вчорашню ракетну атаку постраждала ще одна людина.

Мешканка Дніпра Юлія Лисенко отримала численні подряпини та синці внаслідок ракетної атаки “Іскандерів”. 

“І да, я сиділа, нікого не чіпала на тій зупинці трамваю, що на фото. На тренінгу казали, що треба прикривати голову, не панікувати, не бігти, знайти безпечне місце (за бетонною стіною). Але практика показала, що якщо росіяни не пускають ракети, то і так цілком безпечно”, – про це жінка розповіла на своїй особистій сторінці у Facebook.

Дівчину поранило уламками скла та бетону на зупинці. 

Новости Днепра про Стояла на зупинці: мешканка Дніпра отримала поранення після прильоту (ФОТО)

Новости Днепра про Стояла на зупинці: мешканка Дніпра отримала поранення після прильоту (ФОТО)

Новости Днепра про Стояла на зупинці: мешканка Дніпра отримала поранення після прильоту (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про Стояла на зупинці: мешканка Дніпра отримала поранення після прильоту (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У центрі Дніпра на місці ракетного удару заборонили рух однією з вулиць: плануйте маршрут
Новини Дніпра
Сьогодні 12:15
У центрі Дніпра на місці ракетного удару заборонили рух однією з вулиць: плануйте маршрут

Увечері 28 липня росіяни вдарили ракетами по центру Дніпра. Влучили…

ДСНС розповіли про наслідки ракетної атаки по Дніпру: зруйновані квартири і крило адмінбудівлі
Новини Дніпра
Сьогодні 10:38
ДСНС розповіли про наслідки ракетної атаки по Дніпру: зруйновані квартири і крило адмінбудівлі

Внаслідок ракетної атаки по центру Дніпра серйозно постраждав житловий комплекс…

Вибухи пролунали до тривоги: у Генштабі розповіли, якими ракетами росіяни вчора вдарили по Дніпру
Новини Дніпра
Сьогодні 09:39
Вибухи пролунали до тривоги: у Генштабі розповіли, якими ракетами росіяни вчора вдарили по Дніпру

Учора ввечері росіяни нанесли ракетний удар по центру Дніпра. Влучили…

Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 09:34
Громадський транспорт Дніпра сьогодні змінить свій маршрут: подробиці

Сьогодні з 10 до 15 години трамваї 18-го маршруту припинять…

Наверх