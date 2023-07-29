Стояла на зупинці: мешканка Дніпра отримала поранення після прильоту (ФОТО)

Мешканка Дніпра Юлія Лисенко отримала численні подряпини та синці внаслідок ракетної атаки “Іскандерів”.
“І да, я сиділа, нікого не чіпала на тій зупинці трамваю, що на фото. На тренінгу казали, що треба прикривати голову, не панікувати, не бігти, знайти безпечне місце (за бетонною стіною). Але практика показала, що якщо росіяни не пускають ракети, то і так цілком безпечно”, – про це жінка розповіла на своїй особистій сторінці у Facebook.
Дівчину поранило уламками скла та бетону на зупинці.
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