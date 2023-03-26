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  • СТБ покаже серіал, в якому замість лиця російського актора приліпили діпфейк з обличчям українця

СТБ покаже серіал, в якому замість лиця російського актора приліпили діпфейк з обличчям українця

Сьогодні 13:50
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У мережі обговорюють серіал від СТБ, де обличчя російського актора, замінили діпфейком його українського колеги.

Новости Днепра про СТБ покаже серіал, в якому замість лиця російського актора приліпили діпфейк з обличчям українця

Днями розгорівся скандал навколо каналу СТБ, який збирається випустили серіал, де зіграв актор із РФ Прохор Дубравін. 

Серіал “Останній лист кохання”, де грає російський актор, відзняли ще до початку повномасштабної війни, але замість того, щоб вирізати сцени з росіянином, вони замінили його обличчя на лице українця. 

Нове обличчя “приліпили” за допомогою технології штучного інтелекту Deep Fake. За словами глядачів, вийшло щось дивне. 

Новости Днепра про СТБ покаже серіал, в якому замість лиця російського актора приліпили діпфейк з обличчям українця

Глядачі вважають, що каналу треба було просто скасувати показ серіалу, а не йти на компроміси.

Сам Дмитро Сарансків, чиє лице використали для діпфейку, цю ситуацію ще не коментував. А ось російський актор Прохор Дубравін відреагував на це в своїх соцмережах. Він висміяв таке рішення і зазначив, що йому шкода, адже його обличчя замінили українським актором, а не Бредом Пітом.

Новости Днепра про СТБ покаже серіал, в якому замість лиця російського актора приліпили діпфейк з обличчям українця

Зазначимо, росіянин Дубравін не підтримав Україну під час війни та жодного разу не засудив злочинні дії своєї держави. 

Українські актори також розкритикували такий підхід та закликають СТБ скасувати вихід серіалу.

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Новости Днепра про СТБ покаже серіал, в якому замість лиця російського актора приліпили діпфейк з обличчям українцяУкраїнська Новости Днепра про СТБ покаже серіал, в якому замість лиця російського актора приліпили діпфейк з обличчям українцяРусский

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