Старт сезону гарячого асфальтування, ремонти дощоприймачів і порятунок чотирилапих переселенців: інспекція чергового по місту

Комунальники Дніпра розпочали сезон гарячого асфальтування.

Сьогодні, 13 березня, вийшли на просп. Миру у районі Донецького шосе. Це перша вулиця за рік, яку асфальтує місто, бо через дію постанови Кабінету Міністрів № 590 такі роботи не можна було проводити. Проте завдяки змінам у постанові місто за дорученням мера Бориса Філатова змогло виділити на поточний ремонт доріг 350 млн грн.

«Наразі по просп. Миру комунальники демонтують старий бордюрний камінь. Також тут буде повна заміна асфальтового покриття на дорозі та на тротуарах на площі 31,5 тис. м2, а також встановлення нового бордюрного каменю (з урахуванням доступності для маломобільних груп населення) – 5,5 км. Орієнтовна вартість робіт по цьому обʼєкту – 50 млн грн. Загалом ми плануємо цього року виконати поточний ремонт на площі близько 240 тис. м2. Будемо ремонтувати як окремі ями, так і великі шматки дороги, де теж утворились ями. Зокрема по місту в роботі задіяно 8 дорожніх бригад, які працюватимуть паралельно в різних районах», – зазначив заступник міського голови Михайло Лисенко, який 13 березня є черговим по місту.

Паралельно з цим комунальники також розпочали ремонт та очищення дощоприймальних мереж по просп. Миру, аби комплексно виконати роботи на цій ділянці.

«Наразі ми демонтуємо дощоприймальні камери та перейдемо до очищення оглядових колодязів. Далі будемо промивати каналопромивну систему до Донецького шосе. Нині тут задіяно чотири бригади, плануємо на цій ділянці закінчити ремонт до кінця тижня, а на наступному закінчимо роботи щодо промивання», – зазначив начальник ділянки з обслуговування та експлуатації дощових мереж Андрій Олефіренко.

Загалом комунальники продовжують докладати максимум зусиль, аби під час аномальних дощів місто не потерпало від затоплень. Міський голова Борис Філатов поставив перед комунальними службами завдання, аби ті провели необхідні ремонти на дощоприймальниках та колекторах. Таким чином з початку року вже прочистили понад 800 дощоприймачів та колодязів, а також понад 3 км колекторів та водовідвідних канав. Відремонтували понад 200 дощоприймачів та 130 м колекторів. Роботи проводяться паралельно по декількох напрямках.

«Також наразі комунальники ремонтують мережі на Донецькому шосе та відремонтували колодязі по вул. В’ячеслава Липинського, просп. Героїв, просп. Слобожанському. Щодо просп. Миру, то тут ми спочатку відремонтуємо ділянку від Донецького шосе до вул. М. Міхновського, а потім перейдемо далі та рухатимемось до вул. Генерала Захарченка», – зазначив Михайло Лисенко.

Крім цього, у рамках чергування він перевірив, як працює КП «Зооконтроль». 2022 рік для співробітників підприємства став роком нових випробувань. На початку повномасштабного вторгнення Борис Філатов поставив перед підприємством завдання допомогти евакуйованим тваринам, адже Дніпро став містом, яке прийняло найбільшу кількість переселенців, що приїжджали з чотирилапими, але не всі змогли знайти житло, де б їм дозволили жити разом з тваринами.

Тож з перших днів війни КП «Зооконтроль» за дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова почав приймати тварин з інших регіонів на тимчасове утримування. Також одне з головний завдань, яке поставив мер, це приймати на тимчасову перетримку тварин військових, які боронять нашу країну. Загалом «Зооконтроль» прийняв 986 собак та 130 котів. Також врятували козла, білок, єнота, папуг, видр, черепах та хом’яків. Крім цього, підприємство допомогло вивезти тварин із харківського «Фельдман екопарку». Там через обстріли окупантів планували усіх дорослих тварин приспати, але заступник мера Михайло Лисенко оголосив, що допоможе врятувати цих тварин та прилаштувати. Таким чином було вивезено ведмедів, левів та тигрів.

Також співробітники «Зооконтролю» здійснили 7 поїздок у зони бойових дій, зокрема до Бахмута, Селидового, Новомихайлівки, Курахового та Покровська. Звідти вивезли 60 собак та 23 котів.

Але «Зооконтроль» не припиняв своєї основної діяльності. Це виконання програми з гуманного зменшення чисельності безхатніх тварин, а саме виловлювання чотирилапого, стерилізація, щеплення від сказу, чипування за допомогою кліпси, яку кріплять до вуха, та випуск у те місце, де відловили. Загалом за чотири роки роботи стерилізували 7 335 тварин, серед них 6 533 собаки та 802 коти. Зокрема у 2022 році стерилізовано 1 426 собак та 215 котів.

«До нас патрульна поліція привозить велику кількість травмованих тварин, яку, наприклад, могла збити автівка та залишити тварину на місці, не надавши їй допомоги. Загалом щодня на стерилізацію та лікування до підприємства потрапляє від 15 до 20 тварин. З наступного тижня ми також відновлюємо роботу виїзної стерилізаційної машини, яка може виїхати на операції у різні райони Дніпра. Ми надаватимемо послуги мешканцям приватного сектору. Як записатись та інші подробиці – повідомимо окремо. Також за рік підприємство прийняло велику кількість тварин із зон бойових дій, більшість з яких потрапляли до нас з мінно-вибуховими пораненнями. Наприклад на сьогодні у нас на апараті Ілізарова перебуває 30 тварин. Загалом я задоволений роботою підприємства, у нас є достатня кількість персоналу, медикаментів та корму для котів. Проте ми звертаємося до небайдужих людей із проханням приносити сухий та вологий корм для собак, шмаття для травмованих тварин та ласощі для реабілітації собак із зони бойових дій», – підсумував Михайло Лисенко.

Українська

Автор: