Старовинний будинок із дерев’яним мезоніном у центрі Дніпра: тепер тут графіті Левка Лук’яненко

На вулиці Шевченка у Дніпрі знаходиться старовинна будівля з дерев'яним мезоніном. Зведена понад 150 років тому, сьогодні вона найбільше знаменита своїми муралами.

Журналісти dnepr.info дізналися історію старовинної будівлі з сучаними малюнками на фасаді.

Старовинний двоповерховий будинок з дерев’яним мезоніном, що зберігся до наших днів, на перехресті вулиць Шевченка і Січових Стрільців був побудований ще в 1840-х роках. Будівля згодом опинилася в оточенні різних лавок та торгових рядів – сюди доходив Троїцький ринок. Власник ділянки, на якій стояв будинок і у себе на подвір’ї, збудував кілька кам’яних двоповерхових корпусів для здачі в оренду. За сучасними мірками їх можна було б назвати – торгівельними площами.

У 1885 році тут уже працювало кілька магазинів та був шинок з номерами. Але оскільки це була частина ринку, то санітарний стан території залишав бажати кращого – тут були рибні крамниці та їхні власники не надто переймалися вивезенням сміття.

У 1890-х роках у дворі будинку стали розміщуватися лише бакалійні заклади, книгарні та булочні, а шинок перетворився на квартири, які можна було винайняти в оренду. До 1920-го року більшість приміщень було перебудовано для здавання квартир у найм, тут майже не залишилося магазинів.

Цікаво, що перебудови стосувалися виключно будинків у дворі, але не головного кутового будинку з мезоніном. Його власник не чіпав. На другому поверсі мешкав він сам, перший – здавав в оренду під торгові крамниці. Але владі міста будинок чомусь категорично не подобався і його постійно хотіли знести. Але будівля стоїть і досі.

Під час Другої світової війни воно постраждало не дуже, після звільнення Дніпра у них були комунальні квартири.

Більше того, кілька років тому у нього з’явилася ще одна прибудова. Вона знаходиться на пішохідній частині вулиці, а на її фасаді намальовано портрет дисидента та правозахисника Левка Лук’яненка. До цього тут була намальована сцена з фільму жахів «Сяйво», головну роль у якому виконав Джек Ніколсон. Сам будинок орендує ресторан.

фото: О. Волок, блог А. Костюка

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