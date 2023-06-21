“Старі” долари в обмінниках: у НБУ роз’яснили, які купюри можуть не прийняти

Національний банк України посилив контроль обмінників через масові випадки відмови приймати у громадян старі чи зношені доларові банкноти.
Це сталося після того, як українці почали скаржитися на обмінники, які беруть комісію за обмін потертих чи старих банкнот, які були випущені до 2006 року.
Раніше у вимогах до банкнот містився опис зношених купюр чи таких, які мали штампи чи незначні потертості. Цим користувалися недобросовісні обмінники, які брали комісію або відмовлялися обмінювати такі долари. Хоча мали це робити.
Відтепер банки та обмінники мають приймати всі купюри в незалежності від їх стану. Єдина вимога – їх справжність, яка підтверджена спеціальним лічильником чи детектором.
Це виключає вплив «людського фактору» на визначення ступеня зношеності банкноти», — пояснюють у Нацбанку.
Обміну підлягає валюта, яка є законним платіжним засобом на території відповідної держави. У випадку з американськими доларами це всі банкноти, які випущені після 1914 року.
Раніше обмінники відмовляли в обміні доларів, які були випущені до 2006 року.
Відмовити в обміні можуть тільки якщо банкнота сильно пошкоджена. До прикладу, розірвана навпіл, обпалена, зафарбована або має друкарські дефекти.
Такі купюри можна здати в межах процедури інкасо. За пошкоджену купюру український банк може дати клієнту відшкодування. А потім теж отримати компенсацію від іноземного банка-кореспондента.
Якщо у вас відмовилися приймати банкноти, то на обмінник можна поскаржитися ТУТ або оформити звернення в контакт-центрі регулятора.
НБУ перевірятиме обмінники на які скаржаться українці. Для банків розмір штрафу складе до 400 тисяч гривень, а для небанківських обмінників – до 5% від власного капіталу установи.
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