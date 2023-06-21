Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Старі” долари в обмінниках: у НБУ роз’яснили, які купюри можуть не прийняти

“Старі” долари в обмінниках: у НБУ роз’яснили, які купюри можуть не прийняти

Сьогодні 11:48
просмотров

Відтепер обмінники, які відмовляються приймати "старі" купюри, отримуватимуть штрафи від НБУ. 

Новости Днепра про

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національного банку України. 

Національний банк України посилив контроль обмінників через масові випадки відмови приймати у громадян старі чи зношені доларові банкноти.

Це сталося після того, як українці почали скаржитися на обмінники, які беруть комісію за обмін потертих чи старих банкнот, які були випущені до 2006 року. 

Які купюри можна обміняти

Раніше у вимогах до банкнот містився опис зношених купюр чи таких, які мали штампи чи незначні потертості. Цим користувалися недобросовісні обмінники, які брали комісію або відмовлялися обмінювати такі долари. Хоча мали це робити.

Відтепер банки та обмінники мають приймати всі купюри в незалежності від їх стану. Єдина вимога – їх справжність, яка підтверджена спеціальним лічильником чи детектором. 

Це виключає вплив «людського фактору» на визначення ступеня зношеності банкноти», — пояснюють у Нацбанку.

Обміну підлягає валюта, яка є законним платіжним засобом на території відповідної держави. У випадку з американськими доларами це всі банкноти, які випущені після 1914 року. 

Раніше обмінники відмовляли в обміні доларів, які були випущені до 2006 року. 

Коли можуть відмовити в обміні купюр

Відмовити в обміні можуть тільки якщо банкнота сильно пошкоджена. До прикладу, розірвана навпіл, обпалена, зафарбована або має друкарські дефекти. 

Такі купюри можна здати в межах процедури інкасо. За пошкоджену купюру український банк може дати клієнту відшкодування. А потім теж отримати компенсацію від іноземного банка-кореспондента. 

За відмову каратимуть 

Якщо у вас відмовилися приймати банкноти, то на обмінник можна поскаржитися ТУТ або оформити звернення в контакт-центрі регулятора.

НБУ перевірятиме обмінники на які скаржаться українці. Для банків розмір штрафу складе до 400 тисяч гривень, а для небанківських обмінників – до 5% від власного капіталу установи.

Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Україні з 25 квітня з’явиться оновлена банкнота: що треба знати
    новини України
    23.04.2023 17:13
    В Україні з 25 квітня з’явиться оновлена банкнота: що треба знати

    В Україні введуть в обіг нові 500-гривневі купюри.

    Нацбанк вводить в обіг пам’ятну банкноту номіналом 20 грн
    новини України
    23.02.2023 18:26
    Нацбанк вводить в обіг пам’ятну банкноту номіналом 20 грн

    Нацбанк на честь річниці повномасштабного вторгнення рф випустив пам’ятну банкноту…

    Офіційний курс євро вперше перевищив рівень 40 гривень: що з доларом
    Новини Дніпра
    03.02.2023 11:12
    Офіційний курс євро вперше перевищив рівень 40 гривень: що з доларом

    Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на…

    З пліснявою, старі та з печатками: яку валюту не приймуть у обмінниках та банках Дніпра
    Новини Дніпра
    13.01.2023 14:37
    З пліснявою, старі та з печатками: яку валюту не приймуть у обмінниках та банках Дніпра

    Банки у Дніпрі не завжди можуть прийняти долари на обмін.…

    Наверх