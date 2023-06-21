“Старі” долари в обмінниках: у НБУ роз’яснили, які купюри можуть не прийняти

Національний банк України посилив контроль обмінників через масові випадки відмови приймати у громадян старі чи зношені доларові банкноти.

Це сталося після того, як українці почали скаржитися на обмінники, які беруть комісію за обмін потертих чи старих банкнот, які були випущені до 2006 року.

Які купюри можна обміняти

Раніше у вимогах до банкнот містився опис зношених купюр чи таких, які мали штампи чи незначні потертості. Цим користувалися недобросовісні обмінники, які брали комісію або відмовлялися обмінювати такі долари. Хоча мали це робити.

Відтепер банки та обмінники мають приймати всі купюри в незалежності від їх стану. Єдина вимога – їх справжність, яка підтверджена спеціальним лічильником чи детектором.