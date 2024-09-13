Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

“Стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий”: з полону в Україну повернулися 49 українців

Сьогодні 15:04
просмотров

З російського полону додому повернулися ще 49 цивільних та військових українців.

Новости Днепра про

Сьогодні, 13 вересня, відбувся 56-й обмін військовополонених, під час якого в Україну повернули ще 49 українців. 

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. 

Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі», – йдеться в публікації омбудсмана.

Відомо, що серед звільнених – військовий медик Віктор Івчук, Герой України, а також Леніє Умєрова, яку захопили росіяни, коли вона їхала до свого хворого батька. Додому повернули й частину Героїв, які захищали “Азовсталь”. 

Як повідомив Міністр Внутрішніх справ України Ігор Клименко, серед звільнених в загальній кількості 21 Герой системи МВС. Серед них – 15 військовослужбовців Національної гвардії, з них 11 жінок; 4 офіцери Держприкордонслужби, 2 офіцери Нацполіції, бійці КОРДу з Донецької області. 

Стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий, багато з них втратили десятки кілограмів ваги, – повідомив Дмитро Лубінець.

Працівники Офісу Омбудсмана фіксують стан повернутих з полону цивільних та військових.

Нагадаємо, під час попереднього обміну з російського полону повернулися троє Захисників з Дніпропетровщини.

 Читайте також:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Був у полоні 2,4 року: додому повернувся Артем Дубина з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:46
    Був у полоні 2,4 року: додому повернувся Артем Дубина з Дніпропетровщини

    З російського полону повернувся нікополець Артем Дубина.

    У ВР пропонують скасувати золоті та срібні медалі у школах
    Новини Дніпра
    11.09.2024 17:34
    У ВР пропонують скасувати золоті та срібні медалі у школах

    У ВРУ визнали недоцільним виготовлення золотих та срібних медалей, бо…

    У Львові з-під завалів дістали тіла ще 2 людей: серед загиблих — 3 дітей
    новини України
    04.09.2024 09:44
    У Львові з-під завалів дістали тіла ще 2 людей: серед загиблих — 3 дітей

    Кількість загиблих внаслідок обстрілу Львова збільшилася.

    Понівечені школи та житлові будинки: внаслідок атаки на Львів є загиблі, серед постраждалих – діти
    новини України
    04.09.2024 08:20
    Понівечені школи та житлові будинки: внаслідок атаки на Львів є загиблі, серед постраждалих – діти

    Ворог обстріляв Львів.

    Наверх