“Стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий”: з полону в Україну повернулися 49 українців

Сьогодні, 13 вересня, відбувся 56-й обмін військовополонених, під час якого в Україну повернули ще 49 українців.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць «Азовсталі», – йдеться в публікації омбудсмана.
Відомо, що серед звільнених – військовий медик Віктор Івчук, Герой України, а також Леніє Умєрова, яку захопили росіяни, коли вона їхала до свого хворого батька. Додому повернули й частину Героїв, які захищали “Азовсталь”.
Як повідомив Міністр Внутрішніх справ України Ігор Клименко, серед звільнених в загальній кількості 21 Герой системи МВС. Серед них – 15 військовослужбовців Національної гвардії, з них 11 жінок; 4 офіцери Держприкордонслужби, 2 офіцери Нацполіції, бійці КОРДу з Донецької області.
Стан здоровʼя повернутих дуже тяжкий, багато з них втратили десятки кілограмів ваги, – повідомив Дмитро Лубінець.
Працівники Офісу Омбудсмана фіксують стан повернутих з полону цивільних та військових.
Нагадаємо, під час попереднього обміну з російського полону повернулися троє Захисників з Дніпропетровщини.
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