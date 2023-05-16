Стало зле: у Дніпрі легковик в’їхав у прохідну Південмашу

Сьогодні біля 16:30 на перехресті вулиць Титова та Макарова сталася ДТП.

За попередньою інформацією легковий автомобіль Volkswagen рухався по вулиці Титова та зупинився на світлофорі. Водієві стало зле, автівка виїхала на перехрестя і врізалася в огорожу прохідної Південмашу.

Водія шпиталізували. На місці ДТП працювали медики та поліція.

Джерело: Інформатор

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