Стало зле: у Дніпрі легковик в’їхав у прохідну Південмашу

За попередньою інформацією легковий автомобіль Volkswagen рухався по вулиці Титова та зупинився на світлофорі. Водієві стало зле, автівка виїхала на перехрестя і врізалася в огорожу прохідної Південмашу.
Водія шпиталізували. На місці ДТП працювали медики та поліція.
Джерело: Інформатор
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