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Стало зле: у Дніпрі легковик в’їхав у прохідну Південмашу

Сьогодні 19:45
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Сьогодні біля 16:30 на перехресті вулиць Титова та Макарова сталася ДТП.

Новости Днепра про Стало зле: у Дніпрі легковик в’їхав у прохідну Південмашу

За попередньою інформацією легковий автомобіль Volkswagen рухався по вулиці Титова та зупинився на світлофорі. Водієві стало зле, автівка виїхала на перехрестя і врізалася в огорожу прохідної Південмашу. 

Водія шпиталізували. На місці ДТП працювали медики та поліція.

Новости Днепра про Стало зле: у Дніпрі легковик в’їхав у прохідну Південмашу

Джерело: Інформатор

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