Стало відомо, який храм у Дніпрі справді є найстарішим

Історики розповіли, який храм у Дніпрі все ж є найстарішим.

Червоний храм, який розташований на ж/м Покровський та вулиці Метробудівська, 9, багато хто вважає найстарішим у Дніпрі. Якщо загуглити “найстаріший храм у Дніпрі” пошукова система видасть його та ще купу фахових статей на цю тему, де вказується саме Свято-Хрестовоздвеженський храм.

Однак історики Музею історії Дніпра, які дослідили це питання, не погоджуються з такими припущеннями своїх колег. Депутат міськради Северин Маринчук опублікував лист музейників, де ті розповідають історію двох храмів, які можуть претендувати на звання найстарішого у Дніпрі.

Свято-Миколаївський храм у Дніпрі – дата заснування

Свято-Миколаївський храм у Новому Кодаку, а саме на вул. Фортечна, 108 у Дніпрі, заснували орієнтовно в 1640-х роках (станом на 1650 р. він вже існував). Є припущення, що первісно це був католицький храм (польський костел). У 1650 капличку спалили козаки й татари для того, щоби “викурити” звідти “ляхів”.

Того ж року козаки відновили храм на цьому місці. Це була невелика дерев’яна церква, крита соломою й очеретом. У 1730 році дерев’яна Свято-Миколаївська церква називається соборною. Після 1736 року дерев’яний храм згорів. Близько цієї дати церква була вже відбудована, а в 1780 році – відремонтована.

У 1801 році було розпочато ремонт церкви, але його не було завершено, оскільки вийшла заборона на будівництво храмів з дерева. 25 червня 1807 року було освячено місце під забудову кам’яного храму. Будівництво завершено в 1811 році.

Свято-Хрестовоздвиженська церква – історія створення

Свято-Хрестовоздвиженська церква, що зараз розташована на вул. Метробудівська, 9 у Дніпрі, виникла у слободі Діївці. Сама слобода розвинулася з зимівника козака Максима Дія. Зимівник заснували у 1755 році. Між 1785-1795 роками поселення отримало статус урочища, а в 1798 році — слободи. У 1799 році мешканці Діївки подали прохання про заснування храму. Підставами для цього став аварійний стан Свято-Миколаївського храму в Новому Кодаку і територіальна віддаленість поселення від нього (раніше поселення відносилось до Свято-Миколаївського храму).

У 1802 році надійшов дозвіл на будівництво в поселенні кам’яної церкви. У 1803 році було виділено місце під будівництво. За словами Феодосія Макаревського, у 1803 році було освячено тимчасовий дерев’яний храм. Освячення ж храму (відповідно, його відкриття) відбулось у 1812 році.

Який храм найстаріший у Дніпрі?

Історики зазначили, що перебудова дерев’яних церков (руйнування старої та будівництво на її місці нової з тією ж назвою) відбувалося раз на, двадцять років, і було нормою.

Відповідно, наявність суто інституційного зв’язку з первісними спорудами є нормою для старих храмів, вважають історики. Інституційно найстарішим храмом міста є Свято-Миколаївський храм у Новому Кодаку. Свято-Хрестовоздвиженська церква є інституційно молодшою.

Спираючись на відомості Феодосія Макаревського, навіть кам’яна споруда Свято-Хрестовоздвиженської церкви є на рік молодшою від будівлі Свято-Миколаївського храму в Новому Кодаку, а отже претензія Свято-Хрестовоздвиженської церкви на статус найстарішої церкви міста є сумнівними.

Тож схоже найстарішим храмом на території сучасного Дніпра варто вважати саме Миколаївську церкву.

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