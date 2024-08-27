Стало відомо, у якому стані знаходиться постраждала внаслідок артобстрілу Нікополя 14-річна дівчина

В Дніпропетровській обласній лікарні рятують дитину, яка постраждала внаслідок ворожої атаки на Нікополь.

14-річна дівчина, яка постраждала внаслідок чергового ворожого артобстрілу Нікополя, наразі перебуває в лікарні.

Деталями про її стан поділився очільник ДОР Микола Лукашук.

Дитина знаходиться у важкому стані, лікарі хірургічного відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні надають їй необхідну допомогу.

Відомо, що наразі дівчину стабілізували, її життю нічого не загрожує. Однак задля одужання їй знадобиться довге лікування та реабілітація.

Нагадаємо, вчора, 26 серпня, ворог знову обстріляв Нікополь артилерією. Внаслідок цього загинула одна людина, постраждало шестеро, серед них – 14-річна дівчина. Решта постраждалих у стані середньої тяжкості.

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