Стало відомо, скільки ракет та дронів збили над Дніпропетровщиною 26 серпня

Україна та Дніпропетровщина пережили одну із наймасовіших ракетних атак. Усього росіяни випустили 127 ракет та 109 дронів.
Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, 99 з 108 крилатих ракет, 1 з 6 балістичних ракет, 99 із 109 шахедів та 1 з 3 надзвукових ракет збила ППО вночі та зранку над Україною.
Тільки на Дніпропетровщині від ночі оборонці неба збили: 10 шахедів та 4 ракети, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
Нагадаємо, у Дніпровському районі через обстріл пошкоджено понад 20 будинків, 2 із них знищено повністю.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі помер відомий лікар.
У Дніпрі до кінця літа збережеться пекельна спека.
Жителька Дніпропетровщини зустріла павука-хамелеона.
У центрі Дніпра багато старовинних будівель, які привертають увагу. Вони…