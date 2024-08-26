Стало відомо, скільки ракет та дронів збили над Дніпропетровщиною 26 серпня

Понад 200 цілей летіло на Україну 26 серпня.

Україна та Дніпропетровщина пережили одну із наймасовіших ракетних атак. Усього росіяни випустили 127 ракет та 109 дронів.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, 99 з 108 крилатих ракет, 1 з 6 балістичних ракет, 99 із 109 шахедів та 1 з 3 надзвукових ракет збила ППО вночі та зранку над Україною.

Тільки на Дніпропетровщині від ночі оборонці неба збили: 10 шахедів та 4 ракети, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, у Дніпровському районі через обстріл пошкоджено понад 20 будинків, 2 із них знищено повністю.

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