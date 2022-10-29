Стало відомо, скільки дніпряни будуть платити за електроенергію під час опалювального сезону

Кабінет Міністрів України продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року, внаслідок чого тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Сьогодні, незважаючи на війну і масовані обстріли енергетичної інфраструктури, ухвалено рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян. Вдячний кожному за своєчасну оплату електроенергії, це надзвичайно важливо для стабільної роботи наших енергокомпаній та оперативного проведення ремонтів об’єктів і обладнання, пошкоджених через ворожі атаки, – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Тобто дніпряни будуть сплачувати 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт-год на місяць, ціна становить 1,68 грн за кВт-год.

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