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Стало відомо, що за вибухи чули у Дніпрі вранці

Сьогодні 13:29
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Сьогодні вранці, 13 грудня, у Дніпрі було чутно вибух.

Новости Днепра про Стало відомо, що за вибухи чули у Дніпрі вранці

Тривоги не було і після її не оголосили.

Пізніше стало відомо, що сталося.

Як повідомили в управлінні ЖКГ Лівобрежної адміністрації, на ТОВ “Рибальський кар’єр” близько 10:00 відбувся запланований масовий вибух. Також в управлінні зазначили, що вибухи продовжуватимуться до 14:00.

Ситуація у місті під контролем. Тому зберігайте спокій, але не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі буде чутно вибухи: що сталося

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Новости Днепра про Стало відомо, що за вибухи чули у Дніпрі вранціУкраїнська

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