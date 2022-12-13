Стало відомо, що за вибухи чули у Дніпрі вранці

Тривоги не було і після її не оголосили.
Пізніше стало відомо, що сталося.
Як повідомили в управлінні ЖКГ Лівобрежної адміністрації, на ТОВ “Рибальський кар’єр” близько 10:00 відбувся запланований масовий вибух. Також в управлінні зазначили, що вибухи продовжуватимуться до 14:00.
Ситуація у місті під контролем. Тому зберігайте спокій, але не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі буде чутно вибухи: що сталося.
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