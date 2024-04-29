Стало відомо, коли в Дніпрі запустять фонтани

У Дніпрі зовсім скоро запрацюють фонтани.

Фонтани в Дніпрі традиційно запустять 1 травня. Зокрема, спочатку працюватимуть такі водограї:

Фонтан “Муза”, біля театру опери та балету.

Фонтан “Водна сфера” на Січеславській набережній.

Фонтан у Сквері Героїв.

Фонтан на вул. Короленко.

Фонтан у сквері “Прибережний”.

Зауважимо, у нашому місті існує понад 10 фонтанів. Найпопулярніші з них:

фонтан Закоханих напроти “Вавилона”;

фонтан “Куля бажань” або “Кульбаба” на Січеславській Набережній;

на Січеславській Набережній; фонтан “Муза” біля театру опери й балету;

фонтан “Лілія” у сквері Героїв;

фонтани на Короленка;

“Каскад” на оглядовій площі у парку Шевченка;

фонтан “Білий лебідь” який розташовано в акваторії річки Дніпро.

Нагадаємо, у Дніпрі вже запрацював перший водограй.

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