Стало відомо, коли в Дніпрі запустять фонтани
У Дніпрі зовсім скоро запрацюють фонтани.
Фонтани в Дніпрі традиційно запустять 1 травня. Зокрема, спочатку працюватимуть такі водограї:
Фонтан “Муза”, біля театру опери та балету. Фонтан “Водна сфера” на Січеславській набережній. Фонтан у Сквері Героїв. Фонтан на вул. Короленко. Фонтан у сквері “Прибережний”.
Зауважимо, у нашому місті існує понад 10 фонтанів. Найпопулярніші з них:
фонтан Закоханих напроти “Вавилона”; фонтан “Куля бажань” або на Січеславській Набережній; “Кульбаба” фонтан “Муза” біля театру опери й балету; фонтан “Лілія” у сквері Героїв; фонтани на Короленка; “Каскад” на оглядовій площі у парку Шевченка; фонтан “Білий лебідь” який розташовано в акваторії річки Дніпро.
Нагадаємо, у Дніпрі вже
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Українська Яна Юхименко
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