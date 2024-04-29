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Стало відомо, коли в Дніпрі запустять фонтани

Сьогодні 12:42
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У Дніпрі зовсім скоро запрацюють фонтани.

Новости Днепра про Стало відомо, коли в Дніпрі запустять фонтани

Фонтани в Дніпрі традиційно запустять 1 травня. Зокрема, спочатку працюватимуть такі водограї:

  • Фонтан “Муза”, біля театру опери та балету.
  • Фонтан “Водна сфера” на Січеславській набережній.
  • Фонтан у Сквері Героїв.
  • Фонтан на вул. Короленко.
  • Фонтан у сквері “Прибережний”.

Зауважимо, у нашому місті існує понад 10 фонтанів. Найпопулярніші з них:

  • фонтан Закоханих напроти “Вавилона”;
  • фонтан “Куля бажань” або “Кульбаба” на Січеславській Набережній;
  • фонтан “Муза” біля театру опери й балету;
  • фонтан “Лілія” у сквері Героїв;
  • фонтани на Короленка;
  • “Каскад” на оглядовій площі у парку Шевченка;
  • фонтан “Білий лебідь” який розташовано в акваторії річки Дніпро.

Нагадаємо, у Дніпрі вже запрацював перший водограй. 

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Новости Днепра про Стало відомо, коли в Дніпрі запустять фонтаниУкраїнська

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