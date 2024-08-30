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Стало відомо, коли в Дніпрі можуть знову скасувати застосування графіків відключень світла

Сьогодні 12:07
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З'ясувалося, коли енергосистема може повернутися до попереднього режиму роботи.

Новости Днепра про Стало відомо, коли в Дніпрі можуть знову скасувати застосування графіків відключень світла

Внаслідок чергового удару по українській енергетиці українці знову були вимушені повернутися до погодинних, а іноді навіть екстрених, відключень світла. Днями росіяни атакували енергетичні об’єкти у 15 областях України, повідомляють в ДТЕК. Для ударів по розподільчих підстанціях окупанти вперше використали касетні боєприпаси. Наразі йде відновлення. 

Є всі необхідні ресурси, потрібен тільки час. Коментувати стан конкретних об’єктів і терміни ремонту зараз недоречно, – розповіли в ДТЕК.

Позитивний прогноз надав Сергій Нагорняк в ефірі День.LIVE

За його словами, на відміну від минулого року, наразі дефіциту трансформаторів високої потужності немає.

Тому гострої проблеми нема, зараз важливо протягом наступного тижня локалізувати ті проблеми, які виникли після обстрілів…Я думаю, що достатньо буде тижня нашим енергетикам для того, аби поступово щодня зменшувати відключення аварійні та не аварійні…, – розповів Сергій Нагорняк. 

За прогнозами нардепа, у найближчий час енергосистема може повернутися до режиму роботи, який був 25 серпня, за умови, якщо не буде нових атак по енергосистемі країни.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА вимикалось обладнання однієї з підстанцій.

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Новости Днепра про Стало відомо, коли в Дніпрі можуть знову скасувати застосування графіків відключень світлаУкраїнська

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