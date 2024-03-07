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Стало відомо, коли строковики зможуть звільнитися у запас

Сьогодні 21:58
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Президент повідомив, коли строковики зможуть демобілізуватися.

Новости Днепра про Стало відомо, коли строковики зможуть звільнитися у запас

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави. Про те, що строковики зможуть звільнитися в запас Зеленський також повідомив під час свого традиційного вечірнього звернення. 

Поїхати додому зможуть строковики, чий термін служби завершився під час дії воєнного стану. 

Звільнення відбудеться у квітні – травні 2024 року. 

Звільнити у квітні – травні 2024 року в запас зі Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців строкової військової служби, строк військової служби яких…, закінчився під час дії воєнного стану, – йдеться в повідомленні.

Після повернення додому строковиків не будуть призивати за мобілізацією ще 12 місяців. 

Зауважимо, після впровадження воєнного стану на території України, нового призову не було, але строковики, які перебували на службі не могли демобілізуватися.

Під час свого звернення Зеленський повідомив, що за час повномасштабної війни чимало строковиків підписали контракт із ЗСУ, проте їхня точна кількість не розголошується.

Нагадаємо, 23 лютого закон про демобілізацію строковиків ухвалила Верховна Рада.

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