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Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2023

Сьогодні 21:47
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Представника на "Євробаченні-2023" від України обрано. Це гурт TVORCHI!

Новости Днепра про Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2023

На “Євробаченні-2023” у Лондоні Україну представить гурт TVORCHI з піснею “Heart of Steal”. За результатами голосування журі та глядачів у застосунку Дія, гурт отримав найбільшу кількість балів. Пропонуємо поринути в атмосферу шоу, переглянувши видовищне відео виступу переможця відбору 2023.

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Новости Днепра про Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2023Українська Новости Днепра про Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2023Русский

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