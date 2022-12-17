Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2023

Представника на "Євробаченні-2023" від України обрано. Це гурт TVORCHI!

На “Євробаченні-2023” у Лондоні Україну представить гурт TVORCHI з піснею “Heart of Steal”. За результатами голосування журі та глядачів у застосунку Дія, гурт отримав найбільшу кількість балів. Пропонуємо поринути в атмосферу шоу, переглянувши видовищне відео виступу переможця відбору 2023.

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