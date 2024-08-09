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Стало відомо, чи застосовуватимуть знову графіки відключень світла у Дніпрі

Сьогодні 10:56
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Наразі ситуація в енергетиці дещо покращилась.

Новости Днепра про Стало відомо, чи застосовуватимуть знову графіки відключень світла у Дніпрі

На щастя, починаючи із кінця липня графіки відключень світла на Дніпропетровщині та більшості інших областей України не застосовуються. Наразі світло відключають лише у разі аварійних чи планових робіт енергетичними компаніями.

Раніше радник Прем’єр-міністра, заступник голови Наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко зазначав, що ситуація в енергосистемі стабілізується у зв’язку із спаданням спеки та відповідним зниженням споживанням електроенергії. 

Тепер в офіційному каналі ДТЕК також пояснили, чи будуть застосовувати знову обмеження споживання електроенергії.

Ситуація в енергетиці дещо покращилась, тому зараз немає графіків відключень, – повідомили в ДТЕК.

Також зазначається, що це стало можливим завдяки частковому відновленню генерації та зниженню температури повітря. Отже планується не застосовувати відключення світла до середини жовтня у разі, якщо не буде повторних атак на об’єкти енергетики чи аномальної спеки.

Однак навантаження на енергосистему знову збільшиться з приходом холодної погоди .

Люди почнуть користуватись електроопаленням. І будуть більше вмикати світло, бо взимку темнішає раніше, – зазначили в ДТЕК. 

У такому випадку НЕК “Укренерго” доведеться знову вводити обмеження споживання і графіки можуть повернутися. 

Є ймовірність того, що графіки можуть бути до кінця наступного опальнувального сезону. 

Енергетики роблять все можливе , щоб люди були постійно зі світлом, але варто готуватися до різних сценаріїв.

В Укренерго нагадують, що енергосистема все ще відновлюється після восьми масованих атак росіян, а на енергооб’єктах досі тривають аварійні та планові роботи. 

Закликаємо, за можливості, у період спеки споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.  

Зазначимо, що у п’ятницю 9 серпня графіки відключень також не застосовуються, тому дніпряни знову весь день будуть зі світлом. Однак за інформацією від Укренерго станом на 10:48 на Дніпропетровщині є знеструмлення через бойові дії у деяких районах. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ДТЕК розповіли, чому на Дніпропетровщині вже два дні не вимикають світло.

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Новости Днепра про Стало відомо, чи застосовуватимуть знову графіки відключень світла у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, чи застосовуватимуть знову графіки відключень світла у ДніпріРусский

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