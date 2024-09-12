Стало відомо, чи відключатимуть світло у Дніпрі 13 вересня

В Укренерго повідомили про скасування графіків на завтра.

Завтра, 13 вересня, у Дніпрі відключення світла не прогнозується, повідомили в Укренерго.

Однак все ще зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії. Для того, щоб графіки відключень світла знову не повернулися, рекомендується уникати користування потужними приладами у період з 6:00 до 10:00 та з 16:00 до 22:00.

Зазначимо, що найбільше електроенергії споживають телевізори, стаціонарні комп’ютери, пральні машини, кондиціонери та обігрівачі.

Також нагадаємо, що до 23:00 12 вересня у Дніпрі застосовується 1 черга відключень. Станом на 21:00 застосовується відключення другої черги абонентів ЦЕК та першої групи абонентів ДТЕК.

За можливими змінами слідкувати можна на офіційних порталах ДТЕК та ЦЕК.

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