Стало відомо, чи повернуться знову графіки відключень світла у Дніпро

Наразі в енергосистемі немає дефіциту електроенергії.

Після обстрілів 26 серпня українці знову повернулися до графіків погодинних відключень світла, окрім них часто застосовувалися й екстрені відключення світла. Відбувалося це у зв’язку із тим, що через масовану ракетну атаку енергосистема опинилася в складному становищі та знову потребувала відновлення, спостерігався дефіцит.

Наприкінці серпня народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що за умови відсутності ворожих обстрілів енергосистема може повернутися до попереднього режиму вже у найближчий час. Так і сталося, вже 5 вересня застосовувалися відключення лише 1 черги, а з 6 вересня і до сьогодні заходи обмеження споживання не прогнозуються.

В ефірі телеканалу “Київ24” Сергій Нагорняк пояснив, що потрібно було два тижні аби полагодити підстанції. Упродовж цього часу росіяни продовжували атаки по енергетичній інфраструктурі, однак вже не так масовано.

За його прогнозами найближчим часом відключення світла не прогнозується за умови, якщо ворог знову не здійснюватиме ракетні атаки по енергосистемі.

Сьогодні в системі нашій немає значного дефіциту електроенергії…- зазначив нардеп.

Нагадаємо, завтра, 10 вересня, у Дніпрі відключення світла не застосовуватимуть, однак пощастить не всім.

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