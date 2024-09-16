Стало відомо, чи планують в Дніпрі підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті

У Дніпрі найближчим часом підвищення вартості проїзду не планують.

Здорожчання не виключене, але може статися, якщо міські перевізники ініціюють це питання. Однак вони поки що не зверталися до влади стосовно питання підвищення вартості проїзду в автобусах, про це розповів заступник міського голови Ігор Маковцев під час ефіру програми “Васильєв Гостро” на 11 каналі.

Як ми знаємо, президент України підписав закон про підвищення акцизу на паливо. Це означає, що вартість багатьох продуктів і послуг згодом зросте, зокрема, і можливе підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті. Поки що перевізники до міської влади не зверталися. Якщо це відбудеться, будемо виносити питання на обговорення. Щоб була забезпечена якість і надійність перевезення. Далі вже будемо розмовляти про ціну. Це рішення приймається виконкомом міськради, – зазначив Маковцев.

Що ж стосується електротранспорту, то ціни на проїзд в тролейбусах та трамваях теж поки що підвищувати не планують. До цього питання можуть повернутися в 2025 році, якщо ціна на електроенергію для підприємств зросте.

З 2022 до 2024 року вже було декілька етапів зростання вартості електроенергії. На зараз вартість електроенергії, якщо брати з розподілом, це вже близько 10 гривень за кіловат – це ціна закупівлі для підприємства. І це стосується усієї країни. Ми бачимо, що в країні підвищується вартість проїзду в електротранспорті. У нас наразі ціна становить 8 грн, але у деяких містах ціна складає 10 і навіть 15 грн. Ми не форсуємо цю ситуацію. Я вважаю, що до кінця 2024 року навряд чи буде прийняте таке рішення”, – зазначив Маковцев.

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