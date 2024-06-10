Стало відомо, чи будуть вимикати світло у Дніпрі 11 червня

Про це сповістили в Укренерго.
Повідомляється, що в Україні діятимуть графіки погодинного відключення світла з 14:00 до 19:00.
Окрім цього, завтра Центральною енергетичною компанією проводитимуться ремонтні роботи, у зв’язку з чим з 08:00 до 18:00 електропостачання не буде за такими адресами:
вул. Автобуду: 1-3, 5-9, 11-21 (непарні);
вул. Академіка Янгеля: 42, 61-81 (непарні);
вул. Бориса Кротова: 1-Б;
вул. Домотканська: 7;
вул. Краснопільська: 1-Б, 2, 3-В, 5-Б, 6-8, 11-А, 13-А, 15;
вул. Софіївська: 4, 5-А, 6-16 (парні);
просп. Богдана Хмельницького: 67, 72-106 (парні), 107, 108-А, 110-116 (парні), 160;
вул. Робоча: 152, 162, 164.
Слідкувати за повідомленнями про обмеження електропостачання можна на сайті ДТЕК або ЦЕК.
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