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Стало відомо, чому у Дніпрі частіше застосовують екстрені відключення світла

Сьогодні 11:32
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З'ясувалося, чому графіки погодинних відключень іноді не працюють.

Новости Днепра про Стало відомо, чому у Дніпрі частіше застосовують екстрені відключення світла

У зв’язку із останніми ворожими обстрілами енергосистеми, у країні знову виникли проблеми з постачанням електроенергії у будинки українців. Раніше в ДТЕК зазначали, що в України наразі немає можливості виробляти достатньо електроенергії та доставляти її всім споживачам одночасно. Через це досить часто виникають аварійні ситуації – енергетикам доводиться застосовувати екстрені відключення світла.  

В ДТЕК розповіли, що під час екстрених відключень світло вимикається раптово, без попередження, а заздалегіть дізнатися про них енергетикам неможливо. 

Екстрені відключення – це завжди несподівано. Це відбувається лише тоді, коли потрібно негайно захистити систему від перевантаження. Щоб уникнути серйозних аварій є до 10 хвилин, – зазначили в ДТЕК. 

Команду про застосування екстрених відключень дає Укренерго операторам системи розподілу або обленерго, вже після цього енергетичні компанії попереджають своїх абонентів про застосування аварійних обмежень споживання. 

У ДТЕК нагадали про те, що 26 серпня, енергосистема пережила найбільшу від початку війни ракетно-дронову атаку ворога.

Усі енергетики країни працюють цілодобово, щоб відновити цілісність і баланс енергосистеми. Битва за світло триває просто зараз, – підсумували в ДТЕК. 

Нагадаємо, 26 серпня ворог здійснив масовану ракетну атаку на міста України. Під ударом також опинилася Дніпропетровщина. Тоді гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив про те, що росіяни обстрілюють енргетичну інфраструктуру України. З того дня українці були вимушені повернутися до графіків відключень світла. Окрім цього, нещодавно з’ясувалося, коли енергосистема може повернутися до попереднього режиму роботи.

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