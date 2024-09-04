Стало відомо, чому у Дніпрі частіше застосовують екстрені відключення світла

У зв’язку із останніми ворожими обстрілами енергосистеми, у країні знову виникли проблеми з постачанням електроенергії у будинки українців. Раніше в ДТЕК зазначали, що в України наразі немає можливості виробляти достатньо електроенергії та доставляти її всім споживачам одночасно. Через це досить часто виникають аварійні ситуації – енергетикам доводиться застосовувати екстрені відключення світла.
В ДТЕК розповіли, що під час екстрених відключень світло вимикається раптово, без попередження, а заздалегіть дізнатися про них енергетикам неможливо.
Екстрені відключення – це завжди несподівано. Це відбувається лише тоді, коли потрібно негайно захистити систему від перевантаження. Щоб уникнути серйозних аварій є до 10 хвилин, – зазначили в ДТЕК.
Команду про застосування екстрених відключень дає Укренерго операторам системи розподілу або обленерго, вже після цього енергетичні компанії попереджають своїх абонентів про застосування аварійних обмежень споживання.
У ДТЕК нагадали про те, що 26 серпня, енергосистема пережила найбільшу від початку війни ракетно-дронову атаку ворога.
Усі енергетики країни працюють цілодобово, щоб відновити цілісність і баланс енергосистеми. Битва за світло триває просто зараз, – підсумували в ДТЕК.
Нагадаємо, 26 серпня ворог здійснив масовану ракетну атаку на міста України. Під ударом також опинилася Дніпропетровщина. Тоді гендиректор YASNO Сергій Коваленко повідомив про те, що росіяни обстрілюють енргетичну інфраструктуру України. З того дня українці були вимушені повернутися до графіків відключень світла. Окрім цього, нещодавно з’ясувалося, коли енергосистема може повернутися до попереднього режиму роботи.
Читайте також:
Автор:
Спортсменка з Дніпропетровщини Наталія Кобзар виборола "золото" на дистанції 400…
Застосування обмежень споживання електроенергії тимчасово збільшено.
Загадкову автівку отримали в дніпровському музеї.
Помер керівник Дніпровського Академічного театру Опери та Балету Костянтин Пінчук.