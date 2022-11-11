Стало відомо, чому не приходять гроші ВПО за жовтень: основні причини затримки виплат

Не всі внутрішньо переміщені особи отримують своєчасно свої виплати. У листопаді ВПО чекають на допомогу за жовтень, проте ще не всі отримали свої гроші за вересень.

Міністр соцполітики Марина Лазебна запевнила громадян, що українці обов’язково отримають свої виплати, але із затримкою.

“Наразі основні теми звернень – це отримання пенсій та соціальних допомог на окупованій частині України або після переміщення”, – сказала міністр.

Ті громадяни, які до вересня не отримали своїх виплат ВПО за попередні місяці, мали до 1 жовтня включно подати повторну заяву і протягом 10 днів отримати на рахунок свої гроші. Оформити повторні виплати можна і через портал “Дія”. Наразі всі заявки, у тому числі й жовтневі, обробляються, і внутрішньо переміщеним особам виплатять їхню допомогу. Проблема полягає лише в тому, що заявок надто багато, і не вистачає людей для їхньої обробки.

ВПО на сьогоднішній день можуть наразі отримати кілька видів соціальної допомоги, які передбачені законодавством. Також багато благодійних фондів надають громадянам різні види виплат й допомагають нематеріально: надають одяг, засоби гігієни, спальні приналежності, продуктові набори.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: