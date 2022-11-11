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Стало відомо, чому не приходять гроші ВПО за жовтень: основні причини затримки виплат

Сьогодні 06:45
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Не всі внутрішньо переміщені особи отримують своєчасно свої виплати. У листопаді ВПО чекають на допомогу за жовтень, проте ще не всі отримали свої гроші за вересень.

Новости Днепра про Стало відомо, чому не приходять гроші ВПО за жовтень: основні причини затримки виплат

Міністр соцполітики Марина Лазебна запевнила громадян, що українці обов’язково отримають свої виплати, але із затримкою.

“Наразі основні теми звернень – це отримання пенсій та соціальних допомог на окупованій частині України або після переміщення”, – сказала міністр.

 

 

Ті громадяни, які до вересня не отримали своїх виплат ВПО за попередні місяці, мали до 1 жовтня включно подати повторну заяву і протягом 10 днів отримати на рахунок свої гроші. Оформити повторні виплати можна і через портал “Дія”. Наразі всі заявки, у тому числі й жовтневі, обробляються, і внутрішньо переміщеним особам виплатять їхню допомогу. Проблема полягає лише в тому, що заявок надто багато, і не вистачає людей для їхньої обробки.

ВПО на сьогоднішній день можуть наразі отримати кілька видів соціальної допомоги, які передбачені законодавством. Також багато благодійних фондів надають громадянам різні види виплат й допомагають нематеріально: надають одяг, засоби гігієни, спальні приналежності, продуктові набори.

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Новости Днепра про Стало відомо, чому не приходять гроші ВПО за жовтень: основні причини затримки виплатУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, чому не приходять гроші ВПО за жовтень: основні причини затримки виплатРусский

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