Стало відомо, чому графіки відключень світла у Дніпрі іноді не відповідають дійсності

У ДТЕК пояснили, чому світло іноді відключають поза графіками.

Жителі Дніпра все частіше жаліються на відсутність світла у час, коли за графіком воно повинно бути.

На Facebook-сторінці ДТЕК Дніпровські електромережі відповіли на питання: “Чому графіки не відповідають дійсності?”.

Як зазначають у компанії, іноді виникають аварії чи інші непередбачені ситуації, через які світло може з’явитися пізніше.

Ми робимо все, щоб стабілізаційні відключення відбувалися чітко за графіком, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, через ворожий обстріл України, який відбувся 26 серпня, знову постраждала енергосистема. Тому українці були вимушені знову повернутися до графіків погодинних відключень. Нещодавно стало відомо, коли в Дніпрі можуть знову скасувати застосування графіків відключень світла. Окрім цього, зауважимо, що у Дніпрі 2 вересня протягом доби світло відключатимуть згідно графіків. Також сьогодні ми повідомляли, що деяким жителям Дніпра з 3 по 5 вересня через планові роботи відключатимуть світло: адреси.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: