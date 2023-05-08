«Стадіон «Авангард» може стати зразком співпраці міста і соціально відповідального бізнесу», – голова Лівобережної адміністрації

Дніпро піклується про стадіони міста та шукає різні шляхи, аби відновлювати їх для мешканців.

Дніпряни вийшли на суботники, аби привести до ладу стадіон «Авангард». Колись він належав Придніпровській ТЕС. За словами голови Лівобережної адміністрації ДМР Юрія Федька, з часом власники перестали приділяти стадіону увагу і на початку 21 століття його передали у власність міста.

«Комплексна реконструкція цього стадіону потребує великої кількості коштів і на сьогодні ми не можемо вирішити питання, хто фінансуватиме такий великий проєкт. Але ми поспілкувались з мешканцями, які часто займаються на цьому стадіоні, і вони нам кажуть, що для них найважливіше, аби на стадіоні було все для занять спорту, а кому він належатиме – їм все одно. Тож на сьогодні виступили з ініціативою про виставлення його на аукціон, але без зміни цільового призначення, тобто стадіон має бути стадіоном. Є певна кількість, яка виступає за те, аби він був оснащений та сучасний, і вони хочуть зробити цей стадіон зразком того, як може співпрацювати місто із соціально відповідальним бізнесом», – зазначив Юрій Федько.

Підтримують ідею місцеві мешканці, які вийшли на толоку, аби підтримувати чистоту на стадіоні, поки буде вирішуватись його доля. «Я прийшла на стадіон, аби зробити його чистішим для себе та для своїх дітей, які полюбляють займатись тут спортом. І дуже хотілось, щоб це розуміли й інші мешканці та не смітили тут», – зазначила Анастасія Максимова.

Зі свого боку дніпрянин Вадим Рощин додав: «Я тільки «за», аби стадіон реконструювали, бо тут тренувався колись я і тепер хочу, щоб й діти змогли займатись тут спортом і ставати такими відомим спортсменами, як Ротань, Назаренко та Лобановський. Вони, до речі, свого часу також тут проводили тренування. А щодо суботника, то ми постійно стежимо за чистотою на стадіоні, бо приємно, коли прибрано і закликаємо й інших мешканців приєднуватись та робити Дніпро чистішим».

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