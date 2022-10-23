Стабілізація енергетичної системи: чи будуть вимикати світло знову

Унаслідок ворожих ударів по енергетичній системі України, по всій країні працював графік стабілізаційних відключень світла.

На Дніпропетровщині вже були вжиті відключення. У ДТЕК повідомили чи будуть вони знову.

Пресс-служба компанії ДТЕК сповістила, що енергетикам області вдалося стабілізувати роботу енергосистеми і відключень за графіком поки що більше не буде.

В даний час графік стабілізаційних відключень не застосовується, – написали в компанії.

А от режим економії електроенергії, особливо в години пік – залишається. Дотримуватися його прохають не тільки приватних абонентів, але й підприємств.

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