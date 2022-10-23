Стабілізація енергетичної системи: чи будуть вимикати світло знову

На Дніпропетровщині вже були вжиті відключення. У ДТЕК повідомили чи будуть вони знову.
Пресс-служба компанії ДТЕК сповістила, що енергетикам області вдалося стабілізувати роботу енергосистеми і відключень за графіком поки що більше не буде.
В даний час графік стабілізаційних відключень не застосовується, – написали в компанії.
А от режим економії електроенергії, особливо в години пік – залишається. Дотримуватися його прохають не тільки приватних абонентів, але й підприємств.Елизавета Бельмас
Автор:
За останні тижні ворожа росія нанесла десятки ракетних ударів по…
На Дніпропетровщині почалися відключення світла.
Сьогодні вранці росіяни нанесли ракетний удар по Придніпровській ТЕС.
Росіяни двічі вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури.