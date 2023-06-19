Справжнє літо: 19 червня на дніпрян чекає спекотна погода

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на небі у цей день не буде жодної хмарини. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 19 червня:

Якщо тепло та ясно, то зерно буде велике.

Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий дощ.

Різко похолодало – погода зміниться на краще.

Бджоли роять на квітах – до ясного дня.

У полі сильно цвіруть коники – на хорошу погоду.

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