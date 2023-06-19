Справжнє літо: 19 червня на дніпрян чекає спекотна погода
Справжнє літо: 19 червня на дніпрян чекає спекотна погода
Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!
Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на небі у цей день не буде жодної хмарини.Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
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