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Справжнє літо: 19 червня на дніпрян чекає спекотна погода

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Справжнє літо: 19 червня на дніпрян чекає спекотна погода

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі на небі у цей день не буде жодної хмарини. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +26°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 19 червня:

  • Якщо тепло та ясно, то зерно буде велике.
  • Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий дощ.
  • Різко похолодало – погода зміниться на краще.
  • Бджоли роять на квітах – до ясного дня.
  • У полі сильно цвіруть коники – на хорошу погоду.

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Новости Днепра про Справжнє літо: 19 червня на дніпрян чекає спекотна погодаУкраїнська Новости Днепра про Справжнє літо: 19 червня на дніпрян чекає спекотна погодаРусский

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