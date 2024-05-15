Справжність резонансного відео з інопланетянами у Лас-Вегасі підтвердив відомий криміналіст

Криміналіст стверджує, що відео не зазнавало маніпуляцій.

Резонансне відео, на якому нібито показана зустрічі з інопланетянами в Лас-Вегасі (США), насправді не підроблене. Про це заявив експерт-криміналіст Скотт Родер у інтерв’ю News Nation.

Відео відзняли у ніч із 30 квітня на 1 травня у 2023 році. Автор запису – Анхел Кенмор – підліток, якому вдалося зафіксувати на камеру невідомих істот.

Побачивши дивних істот, Анхел зателефонував до поліції та заявив, що зіткнувся віч-на-віч із прибульцями, які “на 100% були не людьми”.

У кадрі зафіксовано таємничу постать над парканом. Обличчя незнайомця не видно, але автор описав його як дуже високу, худу, довгу істоту із сіро-зеленуватим кольором шкіри.

Що цікаво, орієнтовно о 23:50 того дня один зі співробітників поліції Лас-Вегаса повідомив про невідомий об’єкт у небі, що дуже швидко рухався. Зірку, яка нібито падала з неба, бачити незадовго до того, як Анхел зателефонував 911.

Після того, як історія з’явилася у ЗМІ, експерти висловили сумніви щодо правдивості відео. За їх словами, дивний рух був викликаний відображенням ліхтарика.

Однак очевидець твердо переконаний, що на власні очі бачив прибульців.

Я не розумію, як тінь могла створити такий силует під парканом. Переконаний на всі 100%, що це не люди, — додав він, опублікувавши стенограму свого дзвінка до поліції.

Американське метеорне товариство тоді повідомило, що спалах “НЛО” бачили аж у Каліфорнії та Юті. Після інциденту правоохоронці встановили вебкамери в резиденції Кенмора та заявили, що наразі не знайшли жодних доказів того, що це розіграш.

Нещодавно відомий криміналіст Родер висловив думку, що відео точно не підробка.

Щойно ви це побачите, то не зможете заперечити. Ми намагалися дізнатися правду й знайти якісь сліди стороннього втручання в запис, але результати перевірки показали, що він автентичний. Там немає монтажу, — стверджує Родер.

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