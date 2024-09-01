Спортсмени з Дніпропетровської області здобули ще 3 медалі на Паралімпіаді

Про це повідомляє відділення НОК України у Дніпропетровській області.
Плавчиня з Дніпропетровщини Анна Стеценко стала срібною призеркою Паралімпіади-2024 в Парижі.
Плавчиня виборола срібну медаль на дистанції 100 м на спині у класі S12. Це вже її сьома нагорода на ОІ загалом.
Також вчора Анна Стеценко здобула “бронзу”, а Антон Коль став бронзовим призером Паралімпіади на дистанції 50 м на спині. Параатлет змагається в класі S1.
Наша атлетка встановила паралімпійський рекорд на 400-метрівці вільним стилем у класі S12.
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