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  • Спортсмени з Дніпропетровської області здобули ще 3 медалі на Паралімпіаді

Спортсмени з Дніпропетровської області здобули ще 3 медалі на Паралімпіаді

Сьогодні 14:57
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Наші спортсмени продовжують виборювати медалі на Паралімпійських іграх.

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпропетровської області здобули ще 3 медалі на Паралімпіаді

Про це повідомляє відділення НОК України у Дніпропетровській області.

Плавчиня з Дніпропетровщини Анна Стеценко стала срібною призеркою Паралімпіади-2024 в Парижі.

Плавчиня виборола срібну медаль на дистанції 100 м на спині у класі S12. Це вже її сьома нагорода на ОІ загалом.

Також вчора Анна Стеценко здобула “бронзу”, а Антон Коль став бронзовим призером Паралімпіади на дистанції 50 м на спині. Параатлет змагається в класі S1.

Наша атлетка встановила паралімпійський рекорд на 400-метрівці вільним стилем у класі S12.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпропетровської області здобули ще 3 медалі на ПаралімпіадіУкраїнська

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