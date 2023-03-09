Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Спортсмени з Дніпропетровщини взяли «срібло» на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Спортсмени з Дніпропетровщини взяли «срібло» на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Сьогодні 06:45
просмотров

Вітаємо з чудовим результатом!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпропетровщини взяли «срібло» на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Криворізькі спортсмени здобули друге місце серед юніорів на Чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї. Змагання проходять в естонському Таллінні.

Принесли Україні срібну нагороду Вілєна Бевз та Максим Гімон з Кривого Рогу. Вони виступали дуетом та показали високий результат у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. Поступились у фіналі лише італійським стрілкам.

Наші земляки вибороли «срібло» у перший же день змагань.

Читайте також:

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпропетровщини взяли «срібло» на Чемпіонаті Європи з кульової стрільбиУкраїнська Новости Днепра про Спортсмени з Дніпропетровщини взяли «срібло» на Чемпіонаті Європи з кульової стрільбиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Пишаємось: дніпровські спортсмени вибороли золоті медалі на міжнародних змаганнях
    Новини Дніпра
    Вчора 06:45
    Пишаємось: дніпровські спортсмени вибороли золоті медалі на міжнародних змаганнях

    Вітаємо та бажаємо нових, не менш яскравих перемог!

    Дніпрянка Надія Кіченок поступилася у півфіналі тенісного турніру у США
    Новини Дніпра
    06.03.2023 06:45
    Дніпрянка Надія Кіченок поступилася у півфіналі тенісного турніру у США

    Надія Кіченок разом з німкенею Анна -Лєнею Фрідсам програла у…

    Друга ракетка України родом з Павлограда зіграв у парі з росіянином та назвав його своїм другом
    Новини Дніпра
    04.03.2023 12:28
    Друга ракетка України родом з Павлограда зіграв у парі з росіянином та назвав його своїм другом

    Друга ракетка України в парному розряді Олег Приходько зіграв у…

    Спортсменка з Кривого Рогу виборола срібло на етапі Кубка світу з самбо
    Новини Дніпра
    02.03.2023 07:15
    Спортсменка з Кривого Рогу виборола срібло на етапі Кубка світу з самбо

    Про це повідомляє департамент у справах сім'ї, молоді та спорту…

    Наверх