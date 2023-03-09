Спортсмени з Дніпропетровщини взяли «срібло» на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Криворізькі спортсмени здобули друге місце серед юніорів на Чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї. Змагання проходять в естонському Таллінні.
Принесли Україні срібну нагороду Вілєна Бевз та Максим Гімон з Кривого Рогу. Вони виступали дуетом та показали високий результат у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. Поступились у фіналі лише італійським стрілкам.
Наші земляки вибороли «срібло» у перший же день змагань.
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