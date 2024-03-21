Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на міжнародному турнірі з бадмінтону: вітаємо

З 15 до 17 березня у місті Сувалки (Польща) проходив міжнародний турнір з бадмінтону «MALOW YONEX Youth Festival 2024» (U9, U11, U13, U15 та U17).
Вихованці спортивної школи олімпійського резерву з бадмінтону привезли до Дніпра з цих змагань 5 медалей:
Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.
Вітаємо спортсменів та бажаємо нових перемог!
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України з фігурного катання.
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