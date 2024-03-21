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  • Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на міжнародному турнірі з бадмінтону: вітаємо

Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на міжнародному турнірі з бадмінтону: вітаємо

Сьогодні 13:43
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Чудовий результат!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на міжнародному турнірі з бадмінтону: вітаємо

З 15 до 17 березня у місті Сувалки (Польща) проходив міжнародний турнір з бадмінтону «MALOW YONEX Youth Festival 2024» (U9, U11, U13, U15 та U17).

Вихованці спортивної школи олімпійського резерву з бадмінтону привезли до Дніпра з цих змагань 5 медалей:

  • Сапожников Вадим – «золото» у змішаній парній категорії U15 та «срібло» у парній категорії U15;
  • Попережай Варвара – «золото» у змішаній парній категорії U15 та «бронза» в одиночній категорії U17;
  • Риштовська Агата – «бронза» у змішаній парній категорії U15.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Вітаємо спортсменів та бажаємо нових перемог!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на міжнародному турнірі з бадмінтону: вітаємо

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на міжнародному турнірі з бадмінтону: вітаємо

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на чемпіонаті України з фігурного катання.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 5 медалей на міжнародному турнірі з бадмінтону: вітаємоУкраїнська

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