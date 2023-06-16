Спортсменка з Кривого Рогу виборола «срібло» на чемпіонаті України з боротьби самбо

Днями, з 9 по 13 червня у Тернополі проходив чемпіонат України з боротьби самбо. Про це повідомили на сторінці Довгинцівського району у Facebook.
Кривий Ріг представляла вихованка комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 9» Валерія Ваганова. Спортсменка посіла II місце у ваговій категорії 59 кг серед кадетів.
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