Спортсменка з Кривого Рогу виборола «срібло» на чемпіонаті України з боротьби самбо

Вітаємо переможницю та її тренера із досягнутим успіхом!

Днями, з 9 по 13 червня у Тернополі проходив чемпіонат України з боротьби самбо. Про це повідомили на сторінці Довгинцівського району у Facebook.

Кривий Ріг представляла вихованка комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 9» Валерія Ваганова. Спортсменка посіла II місце у ваговій категорії 59 кг серед кадетів.

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