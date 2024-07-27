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Спортсменка з Дніпропетровщини вийшла у фінал Олімпійських ігор-2024

Сьогодні 18:01
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Велике досягнення спортсменки з Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Спортсменка з Дніпропетровщини вийшла у фінал Олімпійських ігор-2024

У Парижі нещодавно розпочались Олімпійські ігри. 

Одразу після церемонії відкриття розпочалась кваліфікація в академічному веслуванні.

Саме у цій дисципліні у фінальні змагання вийшла Анастасія Коженкова з Дніпропетровщини.

Вона змагається в академічному веслуванні. Крутий результат показала у складі жіночої парної четвірки. Наші фінішували другими, поступившись тільки збірній Нідерландів, — йдеться у повідомленні очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Фінал змагань відбудеться вже 31 липня, вболівати за наших спортсменів можна разом з офіційними ретрансляторами ОІ.

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Новости Днепра про Спортсменка з Дніпропетровщини вийшла у фінал Олімпійських ігор-2024Українська Новости Днепра про Спортсменка з Дніпропетровщини вийшла у фінал Олімпійських ігор-2024Русский

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