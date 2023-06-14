Спортсменка з Дніпра виборола срібло у молодіжному Чемпіонаті Європи зі скелелазіння

У м. Дуйсбург закінчився молодіжний Чемпіонат Європи зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків. Спортсмени з 31 країни світу змагалися у двох дисциплінах: болдеринг та швидкість.
Спортсменка з Дніпра Дар’я Ткачова виборола срібло у швидкості.
Вітаємо із високим результатом!
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