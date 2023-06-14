Спортсменка з Дніпра виборола срібло у молодіжному Чемпіонаті Європи зі скелелазіння

Про це повідомили у пресслужбі Дніпровської міської ради.

У м. Дуйсбург закінчився молодіжний Чемпіонат Європи зі скелелазіння серед юніорів, молоді та юнаків. Спортсмени з 31 країни світу змагалися у двох дисциплінах: болдеринг та швидкість.

Спортсменка з Дніпра Дар’я Ткачова виборола срібло у швидкості.

Вітаємо із високим результатом!

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