Спортсменка з Дніпра стала переможницею чемпіонату Європи з фехтування

Спортсменка з Дніпра Марія Середа стала переможницею командного турніру чемпіонату Європи з фехтування серед кадетів!
Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області.
Разом з Емілі Конрад, Аліною Дмитрук, Анною Максименко Марія здобула золото на кадетській континентальній першості в італійському Неаполі в змаганнях шпажисток. У фіналі українки перемогли команду Польщі — 45:35, – йдеться у повідомленні.
Загалом кадетська збірна України з фехтування завершує виступ на Чемпіонаті Європи з п’ятьма медалями: 3 золоті та 2 бронзові.
Вітаємо та бажаємо нових перемог!
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмен із Дніпра виборов “бронзу” на міжнародному турнірі з боксу.
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