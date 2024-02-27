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Спортсменка з Дніпра стала переможницею чемпіонату Європи з фехтування

Сьогодні 07:00
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Вітаємо!
Новости Днепра про Спортсменка з Дніпра стала переможницею чемпіонату Європи з фехтування

Марія Середа (праворуч).

Спортсменка з Дніпра Марія Середа стала переможницею командного турніру чемпіонату Європи з фехтування серед кадетів!

Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області.

Разом з Емілі Конрад, Аліною Дмитрук, Анною Максименко Марія здобула золото на кадетській континентальній першості в італійському Неаполі в змаганнях шпажисток. У фіналі українки перемогли команду Польщі — 45:35, – йдеться у повідомленні.

Загалом кадетська збірна України з фехтування завершує виступ на Чемпіонаті Європи з п’ятьма медалями: 3 золоті та 2 бронзові.

Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмен із Дніпра виборов “бронзу” на міжнародному турнірі з боксу.

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