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  • Спортсмен з Дніпропетровщини Михайло Кохан здобув бронзову медаль на Олімпіаді

Спортсмен з Дніпропетровщини Михайло Кохан здобув бронзову медаль на Олімпіаді

Сьогодні 22:50
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Уродженець Дніпропетровщини Михайло Кохан здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Новости Днепра про Спортсмен з Дніпропетровщини Михайло Кохан здобув бронзову медаль на Олімпіаді

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

Михайло Кохан сьогодні у фіналі Олімпійських ігор завоював третє місце! Спортсмен з Дніпропетровщини метнув молот на дистанцію 79.39 м, — йдеться у дописі.

У своїй другій спробі українець кинув молот на 79.39 метра.

Лише двоє спортсменів показали вищі результати. Ітан Кацберг із Канади взяв золото з дуже високим результатом (84.12 м), а срібну медаль завоював Бенце Халас із Угорщини (79.97 м).

Легка атлетика. Метання молота. Чоловіки. Фінал

  • 1. Ітан Кацберг (Канада) – 84.12 м
  • 2. Бенце Халас (Угорщина) – 79.97 м
  • 3. Михайло Кохан (Україна) – 79.39 м

Вітаємо нашого спортсмена з бронзовою нагородою!

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Новости Днепра про Спортсмен з Дніпропетровщини Михайло Кохан здобув бронзову медаль на ОлімпіадіУкраїнська Новости Днепра про Спортсмен з Дніпропетровщини Михайло Кохан здобув бронзову медаль на ОлімпіадіРусский

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