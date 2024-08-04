Спортсмен з Дніпропетровщини Михайло Кохан здобув бронзову медаль на Олімпіаді

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.
Михайло Кохан сьогодні у фіналі Олімпійських ігор завоював третє місце! Спортсмен з Дніпропетровщини метнув молот на дистанцію 79.39 м, — йдеться у дописі.
У своїй другій спробі українець кинув молот на 79.39 метра.
Лише двоє спортсменів показали вищі результати. Ітан Кацберг із Канади взяв золото з дуже високим результатом (84.12 м), а срібну медаль завоював Бенце Халас із Угорщини (79.97 м).
Легка атлетика. Метання молота. Чоловіки. Фінал
Вітаємо нашого спортсмена з бронзовою нагородою!
Читайте також:
Автор:
Дніпрянка Ярослава Магучіх здобула золот ОІ 2024!
Сьогодні російські війска знову обстрілювали Нікопольщину.
У Нікопольському районі вогнеборці ліквідували наслідки ДТП.
У Кривому Розі сталася серйозна ДТП за участю швидкої.