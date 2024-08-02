Спортсмен з Дніпропетровщини достроково пройшов до фіналу Олімпіади-2024

Михайло Кохан з Дніпропетровщини пройшов до фіналу Олімпіади-2024.

Це сталося за підсумками кваліфікаційного раунду. Спортсмен з другої спроби метнув молот на дистанцію 77,42 м. Так, Михайло Кохан виконав норматив, який потрібний для виходу у фінал.

Про успіх спортсмена повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“Наш спортсмен з Дніпропетровщини, Михайло Кохан, пройшов кваліфікацію до фіналу Олімпіади-2024. З другою спроби він метнув молот на дистанцію 77,42м. Вітаю спортсмена та його тренерів з чудовим результатом! Вболіваємо разом за Михайла у фіналі!”, – написав Микола Лукашук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка з Дніпропетровщини пройшла до чверть фіналу Олімпіади-2024.

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