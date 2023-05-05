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  • Спортсмен з Дніпра Данило Хаммерман став призером Чемпіонату Європи з тхеквондо

Спортсмен з Дніпра Данило Хаммерман став призером Чемпіонату Європи з тхеквондо

Сьогодні 07:15
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Вітаємо з високим результатом та бажаємо нових досягнень!

Новости Днепра про Спортсмен з Дніпра Данило Хаммерман став призером Чемпіонату Європи з тхеквондо

Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

У Софії закінчився клубний Чемпіонат Європи з тхеквондо-2023. Вихованець дніпровської міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Данило Хаммерман посів II місце серед юніорів у ваговій категорії  59 кг. На шляху до перемоги Данило одержав чотири  перемоги, але в фіналі поступився спортсмену з Польщі. 

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