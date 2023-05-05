Спортсмен з Дніпра Данило Хаммерман став призером Чемпіонату Європи з тхеквондо

Вітаємо з високим результатом та бажаємо нових досягнень!

Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

У Софії закінчився клубний Чемпіонат Європи з тхеквондо-2023. Вихованець дніпровської міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Данило Хаммерман посів II місце серед юніорів у ваговій категорії 59 кг. На шляху до перемоги Данило одержав чотири перемоги, але в фіналі поступився спортсмену з Польщі.

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