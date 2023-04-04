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Спортсмен із Дніпра виборов бронзу у турнірі світової серії із дзюдо

Сьогодні 15:53
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Вітаємо!

Новости Днепра про Спортсмен із Дніпра виборов бронзу у турнірі світової серії із дзюдо

В Анталії пройшов черговий турнір світової серії Grand Slam із дзюдо. У змаганнях взяли участь 600 спортсменів із 83 країн світу.

У складі збірної України спортсмен із Дніпра Артем Бубир виборов бронзу у ваговій категорії до 90 кг.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Загалом збірна команда України виборола на турецькому «Великому шоломі» три нагороди: одне срібло та дві бронзи.

Вітаємо та бажаємо нових перемог!

Новости Днепра про Спортсмен із Дніпра виборов бронзу у турнірі світової серії із дзюдо

Нагадаємо, раніше ми писали, що юні дніпровські хокеїсти виграли «бронзу» на найбільшому у Європі турнірі.

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