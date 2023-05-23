Сполучить Дніпро з курортами заходу: “Укрзалізниця” підготувала зміни на курортний сезон

"Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня. Він також передбачає появу двох нових рейсів.

Повідомляється, що в новому графіку залізничники передбачили два нових рейси:

Поїзд №40/39 Запоріжжя – Солотвино, який зупинятиметься в семи областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівської області та Закарпаття – від Славсько до Берегово;

Поїзд №148/147 Київ – Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям області зручно планувати свій відпочинок біля моря.

Окрім того, ще 2 поїзди з нового графіка змінять свій маршрут прямування для нових сполучень:

№13/14 Київ – Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Південний), що дасть мешканцям Поділля та Тернопільської області зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття;

№234/233 Київ – Покровськ – Львів курсуватиме через Павлоград, даючи його жителям сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.

До того ж в новому графіку чотирьом поїздам УЗ подовжили маршрут прямування:

№43/44 “Стефанія Експрес” Івано-Франківськ – Київ – Івано-Франківськ тепер під фірмову музику прямуватиме до Черкас, даючи жителям області нове зручне сполучення з Прикарпаттям;

№105/106 Одеса – Київ – Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дозволить мешканцям діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;

№63/64 Харків – Київ – Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова;

№53/54 Одеса – Дніпро – Одеса опціонально з нового графіка зможе курсувати до та із Запоріжжя.

Також зазначається, що “Укрзалізниця” зменшує час на шляху прямування для понад 35 поїздів, зокрема, №3/4 Запоріжжя – Ужгород, №15/16 Харків – Ясіня, №17/18 Харків – Ужгород, №29/30 Київ – Ужгород, №749/750 Київ – Чоп, Ужгород, №779/780 Київ – Суми, №790/789-792/791 Київ – Кропивницький/Кременчук та іншим.

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