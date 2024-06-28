Співробітник ДСНС з Дніпра передавав паролі на блокпостах російській ФСБ

На Дніпропетровщині судили рятувальника-зрадника, який передавав службові паролі співробітнику російської ФСБ.

Начальника караулу державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області засудили за зраду. Рятувальник у квітні 2022 спілкувався зі співробітником російського ФСБ з Бєлгорода, якому передавав паролі, які тоді використовували на блокпостах.

Про це йдеться у вироці Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 25 червня.

Відомо, що ДСНС-ник надсилав ворогу повідомлення з інформацією про порядок переміщення через контрольно-пропускні пункти. Зокрема, розкривав умовні позначки та паролі, що діяли на блокпостах протягом доби, а потім наводив приклади використання “злитих” паролів, розповідав про особливості їх застосування та умови перетину блокпостів.

У судовому засіданні працівник ДСНС вину не визнав. Сказав, що кримінальне провадження сфальсифіковане, докази є сфальшованими і до нього слідчий СБУ застосовував недозволені методи досудового розслідування. Він дійсно за посадою мав доступ до паролів, які дають право перетинати блокпости, пересуватися у комендантську годину, тощо, але злочинів він не вчиняв та смс-повідомлень, що фігурують в предʼявленому обвинуваченні, нікому не писав.

Втім, ДБР не виявило порушень з боку слідчих СБУ.

ДСНС-ника визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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